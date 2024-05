Zurückhaltung in Wien: ATX schwächelt am Mittwochmittag

Der ATX bewegt sich am dritten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,25 Prozent auf 3 713,09 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,740 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent stärker bei 3 722,37 Punkten, nach 3 722,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 708,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 722,66 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 0,720 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 539,24 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 3 372,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der ATX einen Stand von 3 176,23 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,82 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 722,66 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 0,51 Prozent auf 35,40 EUR), Telekom Austria (+ 0,24 Prozent auf 8,43 EUR), OMV (+ 0,21 Prozent auf 47,48 EUR), Erste Group Bank (+ 0,17 Prozent auf 45,98 EUR) und Lenzing (+ 0,14 Prozent auf 36,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-2,37 Prozent auf 17,31 EUR), AT S (AT&S) (-1,64 Prozent auf 20,36 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,37 Prozent auf 115,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,89 Prozent auf 44,50 EUR) und Andritz (-0,83 Prozent auf 53,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 300 011 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,771 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

