Zurückhaltung in Zürich: SLI beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

So bewegt sich der SLI am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,84 Prozent schwächer bei 1 952,61 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,780 Prozent auf 1 953,75 Punkte an der Kurstafel, nach 1 969,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 955,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 950,13 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wies der SLI einen Wert von 1 928,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, wurde der SLI mit 1 958,57 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der SLI einen Wert von 1 697,62 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,72 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 0,89 Prozent auf 4 428,00 CHF), Temenos (-0,08 Prozent auf 59,15 CHF), Swisscom (-0,18 Prozent auf 546,50 CHF), Lindt (-0,28 Prozent auf 10 820,00 CHF) und Sandoz (-0,28 Prozent auf 35,64 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swatch (I) (-4,08 Prozent auf 183,30 CHF), Richemont (-3,60 Prozent auf 128,70 CHF), Straumann (-1,66 Prozent auf 130,50 CHF), VAT (-1,62 Prozent auf 412,80 CHF) und Julius Bär (-1,60 Prozent auf 51,76 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 431 771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 229,506 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

