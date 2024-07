Zurückhaltung in Zürich: SMI notiert mittags im Minus

Am Freitag fällt der SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,41 Prozent auf 12 196,99 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,419 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,087 Prozent auf 12 236,94 Punkte an der Kurstafel, nach 12 247,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 243,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 165,05 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 19.06.2024, wurde der SMI auf 12 060,24 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wurde der SMI auf 11 296,40 Punkte taxiert. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 19.07.2023, den Stand von 11 120,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,19 Prozent. Bei 12 434,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 48,47 CHF), Givaudan (+ 0,31 Prozent auf 4 240,00 CHF), Swisscom (+ 0,28) Prozent auf 532,00 CHF), Alcon (+ 0,13 Prozent auf 79,66 CHF) und Novartis (-0,03 Prozent auf 95,06 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Lonza (-2,98 Prozent auf 502,20 CHF), Sonova (-1,92 Prozent auf 260,40 CHF), Sika (-1,51 Prozent auf 261,40 CHF), Richemont (-1,26 Prozent auf 133,15 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 256,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 116 563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 250,440 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

