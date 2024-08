Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,13 Prozent höher bei 4 868,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,140 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,233 Prozent auf 4 873,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 862,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 886,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 851,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 4 894,02 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 29.04.2024, einen Stand von 4 981,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 4 466,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 0,92 Prozent auf 132,16 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,86 Prozent auf 3,70 EUR), Bayer (+ 0,86 Prozent auf 27,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,75 Prozent auf 458,70 EUR) und Infineon (+ 0,67 Prozent auf 30,93 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Stellantis (-2,02 Prozent auf 15,83 EUR), BASF (-1,77 Prozent auf 42,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,09 Prozent auf 62,33 EUR), Deutsche Börse (-0,40 Prozent auf 188,20 EUR) und adidas (-0,13 Prozent auf 232,70 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 797 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 331,248 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,99 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at