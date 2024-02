Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Am vierten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 4 740,91 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,084 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,097 Prozent stärker bei 4 713,78 Punkten in den Handel, nach 4 709,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 749,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 713,78 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,437 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.01.2024, einen Stand von 4 454,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, bei 4 315,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 280,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,05 Prozent nach oben. Bei 4 749,27 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 4,45 Prozent auf 23,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,01 Prozent auf 66,85 EUR), Ferrari (+ 1,60 Prozent auf 360,82 EUR), BMW (+ 1,44 Prozent auf 102,62 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,19 Prozent auf 119,18 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Börse (-0,67 Prozent auf 185,80 EUR), UniCredit (-0,49 Prozent auf 29,56 EUR), adidas (-0,42 Prozent auf 174,12 EUR), SAP SE (-0,30 Prozent auf 164,38 EUR) und Eni (-0,27 Prozent auf 14,48 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 451 315 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 399,492 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,99 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

