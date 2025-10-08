BMW Aktie
|83,72EUR
|-1,20EUR
|-1,41%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach reduzierten Jahreszielen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der eingetrübte Ausblick des Autobauers sei enttäuschend, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angepasste Absatzplanung und die Initiativen zur Händlervergütung könnten zwar eine gewisse Entlastung bringen, die China-Schwäche dürfte jedoch auch im Rest es Jahres belasten. Der starke Rückgang des Free-Cashflow-Ziels für 2025 sei hingegen weniger besorgniserregend, da BMW mit Zollrückerstattungen nun für 2026 statt 2025 rechne./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
87,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,68%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
83,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,92%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
