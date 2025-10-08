BMW Aktie

83,72EUR -1,20EUR -1,41%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

08.10.2025 07:23:47

BMW Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach reduzierten Jahreszielen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der eingetrübte Ausblick des Autobauers sei enttäuschend, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angepasste Absatzplanung und die Initiativen zur Händlervergütung könnten zwar eine gewisse Entlastung bringen, die China-Schwäche dürfte jedoch auch im Rest es Jahres belasten. Der starke Rückgang des Free-Cashflow-Ziels für 2025 sei hingegen weniger besorgniserregend, da BMW mit Zollrückerstattungen nun für 2026 statt 2025 rechne./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:02 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
87,60 € 		Abst. Kursziel*:
-0,68%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
83,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,92%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

