BMW Aktie
|79,90EUR
|1,40EUR
|1,78%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach der Gewinnwarnung am 7. Oktober von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass ihn hauptsächlich das Ausmaß der gesenkten Prognose für den freien Mittelzufluss überrascht habe. Sein Anlageurteil behalte er dennoch bei, da sich der Großteil der negativen Cashflow-Auswirkungen 2025 vor allem aufgrund von Zollrückerstattungen im neuen Jahr umkehren oder zumindest stabilisieren dürfte. Vonnöten sei aber, dass sich die Geschäftstrends in China endlich stabilisierten./rob/ck/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78,32 €
|
Abst. Kursziel*:
14,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,64%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
10.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
10.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
10.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.10.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|BMW Buy
|UBS AG
|08.10.25
|BMW Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|BMW Buy
|UBS AG
|08.10.25
|BMW Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.25
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|79,92
|1,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|09:36
|UBM Development buy
|Warburg Research
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|09:22
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG