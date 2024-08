Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Um 15:42 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 4 676,86 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,987 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,247 Prozent auf 4 686,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 675,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 699,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 669,19 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 12.07.2024, bei 5 043,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 085,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 4 321,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 3,64 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 1,38 Prozent auf 6,47 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,80 Prozent auf 438,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,64 Prozent auf 3,48 EUR), Infineon (+ 0,51 Prozent auf 30,32 EUR) und Bayer (+ 0,42 Prozent auf 26,08 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-0,85 Prozent auf 79,02 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 57,46 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,60 Prozent auf 93,38 EUR), SAP SE (-0,56 Prozent auf 188,86 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,48 Prozent auf 133,72 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 467 869 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,711 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,73 Prozent gelockt.

