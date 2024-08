Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

So performte der STOXX 50 am Donnerstag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss legte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,32 Prozent auf 4 483,73 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,094 Prozent auf 4 473,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 469,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 472,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 499,38 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,750 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 462,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 502,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 922,50 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,57 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 1,23 Prozent auf 47,91 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,79 Prozent auf 469,20 EUR), Richemont (+ 0,73 Prozent auf 137,25 CHF), BASF (+ 0,65 Prozent auf 44,45 EUR) und UBS (+ 0,58 Prozent auf 26,19 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Glencore (-1,94 Prozent auf 4,05 GBP), Rio Tinto (-1,07 Prozent auf 47,84 GBP), BP (-0,98 Prozent auf 4,26 GBP), UniCredit (-0,72 Prozent auf 35,76 EUR) und RELX (-0,42 Prozent auf 35,20 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 883 508 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 537,130 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

