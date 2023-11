Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Mittwochabend herrschte in Europa ein ruhiger Handel.

Letztendlich schloss der STOXX 50 am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 3 924,24 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,051 Prozent fester bei 3 918,74 Punkten in den Handel, nach 3 916,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 918,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 942,35 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 3 942,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 938,07 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 693,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 6,47 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Glencore (+ 3,27 Prozent auf 4,65 GBP), UBS (+ 2,26 Prozent auf 22,59 CHF), HSBC (+ 2,00 Prozent auf 6,17 GBP), Siemens (+ 1,71 Prozent auf 138,90 EUR) und Richemont (+ 1,45 Prozent auf 112,00 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Diageo (-1,83 Prozent auf 28,46 GBP), Novartis (-1,11 Prozent auf 83,62 CHF), AstraZeneca (-0,94 Prozent auf 100,90 GBP), Reckitt Benckiser (-0,73 Prozent auf 54,56 GBP) und Roche (-0,67 Prozent auf 238,00 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 041 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 363,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 4,53 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

