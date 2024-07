Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende fester

Am Montag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,48 Prozent fester bei 4 512,92 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,429 Prozent höher bei 4 510,68 Punkten, nach 4 491,43 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 501,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 539,23 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Stand von 4 488,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der STOXX 50 4 428,10 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 4 003,92 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,29 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 4,71 Prozent auf 36,19 EUR), Glencore (+ 2,35 Prozent auf 4,62 GBP), Enel (+ 2,23 Prozent auf 6,63 EUR), UBS (+ 2,00 Prozent auf 26,98 CHF) und Siemens (+ 1,96 Prozent auf 177,12 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,03 Prozent auf 185,68 EUR), BASF (-1,76 Prozent auf 44,39 EUR), RELX (-1,70 Prozent auf 35,77 GBP), AstraZeneca (-0,42 Prozent auf 123,04 GBP) und Diageo (-0,38 Prozent auf 24,80 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 25 457 558 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 595,036 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at