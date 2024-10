Zuversicht in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Plus

DAX-Handel am Dienstagmorgen.

Um 09:13 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,51 Prozent auf 19 606,88 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,843 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,376 Prozent auf 19 581,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 508,29 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 607,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 569,09 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 699,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der DAX einen Wert von 18 590,89 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der DAX mit 15 186,66 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16,92 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 607,22 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 3,14 Prozent auf 298,70 EUR), Sartorius vz (+ 1,32 Prozent auf 245,10 EUR), SAP SE (+ 1,21 Prozent auf 214,10 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,05 Prozent auf 136,46 EUR) und Bayer (+ 1,02 Prozent auf 26,37 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Bank (-1,60 Prozent auf 16,07 EUR), Zalando (-1,15 Prozent auf 30,04 EUR), Continental (-1,10 Prozent auf 59,10 EUR), BASF (-0,78 Prozent auf 46,19 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,47 Prozent auf 57,49 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 707 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 243,332 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,71 erwartet. Mit 7,98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at