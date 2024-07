Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 18 263,70 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,750 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 2,37 Prozent leichter bei 17 740,63 Punkten, nach 18 171,93 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 270,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 740,63 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der DAX 18 163,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, erreichte der DAX einen Stand von 17 860,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, notierte der DAX bei 16 177,22 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,91 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,08 Prozent auf 25,96 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,88 Prozent auf 28,70 EUR), QIAGEN (+ 1,81 Prozent auf 38,30 EUR), Bayer (+ 1,56 Prozent auf 26,67 EUR) und Commerzbank (+ 1,28 Prozent auf 15,43 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 207,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 443,40 EUR), Allianz (-0,27 Prozent auf 258,70 EUR), Hannover Rück (-0,13 Prozent auf 226,70 EUR) und Zalando (-0,04 Prozent auf 23,28 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 220 186 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,22 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at