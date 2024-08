Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der DAX bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent höher bei 17 794,89 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,705 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,413 Prozent fester bei 17 799,66 Punkten, nach 17 726,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 17 805,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 787,03 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 18 748,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 742,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der DAX 15 832,17 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,12 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,61 Prozent auf 24,64 EUR), Hannover Rück (+ 1,23 Prozent auf 230,20 EUR), Henkel vz (+ 1,18 Prozent auf 78,98 EUR), Daimler Truck (+ 1,06 Prozent auf 33,35 EUR) und Siemens (+ 0,85 Prozent auf 158,54 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-2,70 Prozent auf 234,60 EUR), Merck (-0,78 Prozent auf 165,45 EUR), Zalando (-0,66 Prozent auf 22,73 EUR), Porsche (-0,15 Prozent auf 65,58 EUR) und adidas (-0,09 Prozent auf 212,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 219 909 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 221,542 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,41 zu Buche schlagen. Mit 9,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

