Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am Dienstag erneut ins Plus.

Am Dienstag geht es im MDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 1,32 Prozent auf 25 562,65 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 231,743 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 362,93 Zählern und damit 0,525 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 230,59 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 571,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 362,93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der MDAX 27 060,64 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 036,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der MDAX einen Wert von 22 476,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 0,342 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 29 815,39 Punkten. Bei 24 944,86 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 3,66 Prozent auf 27,78 EUR), LANXESS (+ 3,24 Prozent auf 22,33 EUR), TAG Immobilien (+ 3,00 Prozent auf 10,30 EUR), Nordex (+ 2,72 Prozent auf 10,59 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,32 Prozent auf 63,54 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-1,95 Prozent auf 31,61 EUR), HENSOLDT (-1,66 Prozent auf 27,20 EUR), Ströer SE (-1,12 Prozent auf 42,26 EUR), Vitesco Technologies (-0,60 Prozent auf 90,60 EUR) und United Internet (+ 0,19 Prozent auf 20,56 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 235 765 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 15,778 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent bei der TAG Immobilien-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at