Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 13 661,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 97,926 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 590,81 Zählern und damit 0,209 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 619,33 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 13 661,09 Punkte, das Tagestief hingegen 13 590,81 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 3,00 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.08.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 348,21 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 05.06.2024, bei 15 243,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 231,82 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 1,16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell pbb (+ 6,51 Prozent auf 5,32 EUR), Hypoport SE (+ 3,86 Prozent auf 258,00 EUR), Grand City Properties (+ 2,82 Prozent auf 12,74 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 2,70 Prozent auf 22,80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,61 Prozent auf 16,49 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SÜSS MicroTec SE (-2,53 Prozent auf 50,00 EUR), STRATEC SE (-2,27 Prozent auf 43,15 EUR), IONOS (-2,21 Prozent auf 24,30 EUR), ATOSS Software (-2,15 Prozent auf 136,40 EUR) und Dermapharm (-1,80 Prozent auf 32,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 161 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 8,494 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die TAKKT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

