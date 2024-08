Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Um 15:57 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,69 Prozent auf 18 578,50 Punkte an.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 632,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 452,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 547,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 585,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 785,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,96 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 25,45 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,49 Prozent auf 93,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,28 Prozent auf 475,20 EUR), Hannover Rück (+ 1,20 Prozent auf 253,80 EUR) und BMW (+ 1,08 Prozent auf 84,12 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Sartorius vz (-1,00 Prozent auf 237,50 EUR), Infineon (-0,76 Prozent auf 31,87 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 195,86 EUR), QIAGEN (-0,34 Prozent auf 42,18 EUR) und Porsche (-0,17 Prozent auf 70,22 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 406 543 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 229,217 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at