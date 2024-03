Zuversicht in Frankfurt: So performt der SDAX mittags

Der SDAX verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,84 Prozent auf 13 940,85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,605 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,229 Prozent fester bei 13 856,66 Punkten, nach 13 824,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 957,26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 856,43 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 12.02.2024, bei 13 884,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 145,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, notierte der SDAX bei 13 278,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,866 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit PATRIZIA SE (+ 3,80 Prozent auf 8,20 EUR), GRENKE (+ 3,30 Prozent auf 23,45 EUR), pbb (+ 3,02 Prozent auf 4,43 EUR), Salzgitter (+ 2,83 Prozent auf 24,02 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,73 Prozent auf 37,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SYNLAB (-3,04 Prozent auf 10,85 EUR), adesso SE (-2,05 Prozent auf 114,60 EUR), Energiekontor (-1,91 Prozent auf 66,70 EUR), Dermapharm (-1,28 Prozent auf 37,16 EUR) und Befesa (-0,86 Prozent auf 30,12 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 15,720 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet mit 4,69 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

