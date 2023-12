Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am Mittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,09 Prozent stärker bei 3 291,41 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 488,964 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,020 Prozent schwächer bei 3 287,92 Punkten, nach 3 288,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 287,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 298,13 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 2 994,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 079,56 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 3 095,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 13,24 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 1,82 Prozent auf 89,40 EUR), HENSOLDT (+ 1,18 Prozent auf 23,94 EUR), Bechtle (+ 1,01 Prozent auf 43,06 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,85 Prozent auf 94,40 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,84 Prozent auf 52,96 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil MorphoSys (-3,87 Prozent auf 34,03 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,35 Prozent auf 26,85 EUR), SMA Solar (-1,83 Prozent auf 56,35 EUR), Deutsche Telekom (-1,38 Prozent auf 22,47 EUR) und United Internet (-0,52 Prozent auf 19,30 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 2 926 913 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 172,344 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at