Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 3 305,35 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 529,596 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,046 Prozent stärker bei 3 285,65 Punkten in den Handel, nach 3 284,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 284,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 308,14 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,98 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 272,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 400,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 079,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,579 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit PNE (+ 4,29 Prozent auf 11,66 EUR), Nordex (+ 4,21 Prozent auf 14,84 EUR), SMA Solar (+ 3,74) Prozent auf 19,12 EUR), EVOTEC SE (+ 3,31 Prozent auf 6,24 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,17 Prozent auf 16,27 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-2,33 Prozent auf 67,20 EUR), Elmos Semiconductor (-1,79 Prozent auf 65,70 EUR), Nemetschek SE (-0,56 Prozent auf 88,75 EUR), ATOSS Software (-0,17 Prozent auf 118,00 EUR) und SAP SE (+ 0,04 Prozent auf 199,26 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 450 602 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 226,791 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

