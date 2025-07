Zuversicht in Frankfurt: TecDAX freundlich

Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,22 Prozent auf 3 880,82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 646,027 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 3 871,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 872,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 886,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 863,15 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 942,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2025, notierte der TecDAX bei 3 212,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 3 393,96 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 12,93 Prozent zu Buche. Bei 3 973,18 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 2,46 Prozent auf 39,55 EUR), HENSOLDT (+ 1,64 Prozent auf 99,15 EUR), ATOSS Software (+ 1,57 Prozent auf 142,00 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 259,25 EUR) und Drägerwerk (+ 1,38 Prozent auf 66,30 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Carl Zeiss Meditec (-2,61 Prozent auf 52,20 EUR), AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 16,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,84 Prozent auf 42,74 EUR), Bechtle (-1,80 Prozent auf 37,04 EUR) und TeamViewer (-1,71 Prozent auf 9,49 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 084 616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 298,063 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 9,55 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

