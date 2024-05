Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Gewinnzone

Am Donnerstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,84 Prozent höher bei 3 378,72 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 501,404 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,006 Prozent tiefer bei 3 350,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 350,46 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 343,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 383,36 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,44 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.04.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 389,44 Punkten auf. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 09.02.2024, bei 3 414,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 236,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,63 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,30 Prozent auf 36,89 EUR), Nordex (+ 1,79 Prozent auf 14,24 EUR), Sartorius vz (+ 1,73 Prozent auf 281,80 EUR), ATOSS Software (+ 1,45 Prozent auf 245,50 EUR) und PNE (+ 1,33 Prozent auf 13,68 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil freenet (-6,31 Prozent auf 23,74 EUR), Nagarro SE (-3,79 Prozent auf 73,70 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,24 Prozent auf 27,10 EUR), AIXTRON SE (-1,16 Prozent auf 22,21 EUR) und Nemetschek SE (-0,82 Prozent auf 84,35 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 735 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 203,517 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,09 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

