Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im MDAX

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX heute erneut ins Plus.

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr 0,37 Prozent auf 26 994,98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 264,038 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 26 951,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 894,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 931,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 003,14 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Wert von 25 550,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wurde der MDAX mit 25 688,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 24 956,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 0,584 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Lufthansa (+ 3,40 Prozent auf 6,69 EUR), TUI (+ 1,95 Prozent auf 7,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,95 Prozent auf 146,50 EUR), Fraport (+ 1,33 Prozent auf 48,94 EUR) und RATIONAL (+ 1,26 Prozent auf 927,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,04 Prozent auf 63,75 EUR), Befesa (-1,77 Prozent auf 24,40 EUR), K+S (-1,71 Prozent auf 10,63 EUR), Delivery Hero (-1,40 Prozent auf 37,29 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,25 Prozent auf 86,84 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 869 645 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 19,509 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

