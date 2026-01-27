Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der FTSE 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,27 Prozent stärker bei 10 176,70 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,814 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 148,98 Punkte an der Kurstafel, nach 10 148,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 192,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 147,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Wert von 9 870,68 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 9 653,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 503,71 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,27 Prozent nach oben. Bei 10 257,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Sage (+ 2,30 Prozent auf 10,67 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,87 Prozent auf 73,50 GBP), HSBC (+ 1,69 Prozent auf 12,63 GBP), Halma (+ 1,26 Prozent auf 36,86 GBP) und StJamess Place (+ 1,20 Prozent auf 14,77 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Antofagasta (-2,52 Prozent auf 36,80 GBP), Fresnillo (-2,19 Prozent auf 43,51 GBP), easyJet (-1,88 Prozent auf 4,67 GBP), Entain (-1,49 Prozent auf 6,58 GBP) und M&G (-1,31 Prozent auf 3,03 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 1 909 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 243,691 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,64 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at