Zuversicht in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,44 Prozent auf 7 967,21 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,505 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 931,98 Punkten, nach 7 931,98 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 975,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 931,36 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,458 Prozent nach oben. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 7 624,98 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Wert von 7 722,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 484,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 3,18 Prozent zu Buche. 7 975,04 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 15,76 Prozent auf 1,35 GBP), WPP 2012 (+ 2,30 Prozent auf 7,57 GBP), Fresnillo (+ 2,23 Prozent auf 4,67 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,18 Prozent auf 19,22 GBP) und Frasers Group (+ 2,13 Prozent auf 8,17 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil M&G (-5,96 Prozent auf 2,21 GBP), Smith Nephew (-4,92 Prozent auf 9,92 GBP), Severn Trent (-2,23 Prozent auf 24,83 GBP), Taylor Wimpey (-2,04 Prozent auf 1,37 GBP) und Ocado Group (-1,78 Prozent auf 4,58 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 71 739 229 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,373 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 11,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

