Zuversicht in London: nachmittags Pluszeichen im FTSE 100

Am Donnerstag springt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,74 Prozent auf 8 254,21 Punkte an. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,533 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 193,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8 193,94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8 301,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 193,94 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0,889 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 12.08.2024, den Wert von 8 210,25 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 12.06.2024, einen Wert von 8 215,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 527,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,90 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Diageo (+ 3,72 Prozent auf 25,25 GBP), Sage (+ 3,37 Prozent auf 10,31 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,88 Prozent auf 22,14 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,86 Prozent auf 1,44 GBP) und Fresnillo (+ 2,85 Prozent auf 5,33 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Rentokil Initial (-3,68 Prozent auf 3,66 GBP), M&G (-3,49 Prozent auf 2,02 GBP), Ocado Group (-1,97 Prozent auf 3,19 GBP), AstraZeneca (-0,88 Prozent auf 122,00 GBP) und BAT (-0,67 Prozent auf 29,64 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 43 529 414 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,878 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at