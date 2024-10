Zuversicht in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,59 Prozent fester bei 18 475,08 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,926 Prozent auf 18 537,21 Punkte an der Kurstafel, nach 18 367,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 18 541,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 377,59 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,263 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 628,06 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, bei 17 996,92 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 17.10.2023, einen Stand von 13 533,75 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 25,12 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 18 671,07 Punkte. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifecore Biomedical (+ 9,11 Prozent auf 5,03 USD), Snap-On (+ 8,61 Prozent auf 323,73 USD), Innodata (+ 5,39 Prozent auf 18,57 USD), Steel Dynamics (+ 5,36 Prozent auf 136,82 USD) und Expedia (+ 5,18 Prozent auf 158,66 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Cerus (-14,72 Prozent auf 1,54 USD), Comtech Telecommunications (-14,03 Prozent auf 3,77 USD), Sangamo Therapeutics (-5,42 Prozent auf 0,94 USD), JB Hunt Transportation Services (-3,99 Prozent auf 172,97 USD) und Erie Indemnity (-3,75 Prozent auf 494,05 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 35 640 501 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,277 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie mit 19,46 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at