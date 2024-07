Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,26 Prozent höher bei 39 856,50 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 14,421 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 39 695,18 Punkte an der Kurstafel, nach 39 753,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 39 916,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 39 783,28 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,18 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, stand der Dow Jones bei 38 712,21 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 12.04.2024, mit 37 983,24 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.07.2023, den Wert von 34 347,43 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,68 Prozent zu. Bei 40 077,40 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 2,12 Prozent auf 34,21 USD), Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 335,45 USD), Cisco (+ 1,30 Prozent auf 47,37 USD), Coca-Cola (+ 1,00 Prozent auf 63,73 USD) und Visa (+ 1,00 Prozent auf 265,17 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil JPMorgan Chase (-1,00 Prozent auf 205,37 USD), Honeywell (-0,63 Prozent auf 213,50 USD), Microsoft (-0,59 Prozent auf 452,00 USD), Boeing (-0,49 Prozent auf 183,00 USD) und Amazon (-0,32 Prozent auf 194,43 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 1 882 415 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,288 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

