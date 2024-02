Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der Dow Jones morgens.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 38 684,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,661 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,156 Prozent fester bei 38 731,97 Punkten, nach 38 671,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 38 708,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 628,92 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 37 592,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 283,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der Dow Jones auf 33 869,27 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 38 783,62 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 2,03 Prozent auf 44,19 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,98 Prozent auf 22,68 USD), Nike (+ 1,43 Prozent auf 105,99 USD), 3M (+ 1,28 Prozent auf 94,09 USD) und Walt Disney (+ 0,93 Prozent auf 109,40 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-1,11 Prozent auf 288,06 USD), Cisco (-1,00 Prozent auf 49,63 USD), IBM (-0,98 Prozent auf 184,52 USD), Coca-Cola (-0,65 Prozent auf 59,17 USD) und Microsoft (-0,63 Prozent auf 417,88 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 660 897 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,892 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,82 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

