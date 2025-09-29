Caterpillar Aktie

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

Dow Jones aktuell 29.09.2025 22:34:54

NYSE-Handel: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

NYSE-Handel: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Der Dow Jones kam letztendlich nicht vom Fleck.

Am Montag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 46 316,07 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,594 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,315 Prozent auf 46 101,45 Punkte an der Kurstafel, nach 46 247,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 46 149,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46 387,06 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Noch vor einem Monat, am 29.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 544,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, notierte der Dow Jones bei 43 819,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, einen Wert von 42 313,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,26 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 46 714,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,05 Prozent auf 181,85 USD), Caterpillar (+ 1,26 Prozent auf 471,61 USD), Walt Disney (+ 1,15 Prozent auf 114,78 USD), Amazon (+ 1,09 Prozent auf 222,17 USD) und Johnson Johnson (+ 1,06 Prozent auf 181,62 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-2,53 Prozent auf 156,10 USD), Boeing (-1,89 Prozent auf 217,08 USD), IBM (-1,59 Prozent auf 279,80 USD), Home Depot (-1,54 Prozent auf 344,75 EUR) und Verizon (-0,83 Prozent auf 43,25 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52 478 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Amazon 189,28 0,77% Amazon
Boeing Co. 184,88 -2,39% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 402,00 1,52% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 133,00 -2,52% Chevron Corp.
Home Depot Inc., The 346,60 -1,10% Home Depot Inc., The
IBM Corp. (International Business Machines) 238,55 -2,45% IBM Corp. (International Business Machines)
Johnson & Johnson 154,80 0,91% Johnson & Johnson
Merck Co. 66,80 0,00% Merck Co.
Microsoft Corp. 438,30 0,27% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 154,98 2,00% NVIDIA Corp.
Verizon Inc. 36,85 -1,03% Verizon Inc.
Walt Disney 97,86 1,20% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 316,07 0,15%

