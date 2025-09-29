NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

NYSE-Handel im Fokus 29.09.2025 18:02:46

NYSE-Handel Dow Jones präsentiert sich leichter

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones am ersten Tag der Woche.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,12 Prozent tiefer bei 46 192,80 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,594 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,315 Prozent auf 46 101,45 Punkte an der Kurstafel, nach 46 247,29 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 46 149,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46 387,06 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.08.2025, wurde der Dow Jones auf 45 544,88 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 43 819,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, mit 42 313,00 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,97 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 46 714,27 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,35 Prozent auf 182,38 USD), Caterpillar (+ 0,99 Prozent auf 470,39 USD), Cisco (+ 0,74 Prozent auf 67,72 USD), Walt Disney (+ 0,73 Prozent auf 114,30 USD) und Visa (+ 0,58 Prozent auf 339,31 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,36 Prozent auf 156,38 USD), Boeing (-1,94 Prozent auf 216,97 USD), Home Depot (-1,54 Prozent auf 344,75 EUR), Verizon (-0,81 Prozent auf 43,26 USD) und Travelers (-0,78 Prozent auf 275,59 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 22 287 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Merck Co.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 190,22 0,43% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 401,50 1,39% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 133,32 -2,29% Chevron Corp.
Cisco Inc. 57,75 0,54% Cisco Inc.
Home Depot Inc., The 346,20 -1,21% Home Depot Inc., The
Merck Co. 67,40 0,90% Merck Co.
Microsoft Corp. 437,45 0,08% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 154,94 1,97% NVIDIA Corp.
Travelers Inc (Travelers Companies) 236,50 0,00% Travelers Inc (Travelers Companies)
Verizon Inc. 36,98 -0,68% Verizon Inc.
Visa Inc. 289,20 0,16% Visa Inc.
Walt Disney 97,02 0,33% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 191,32 -0,12%

ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegte sich der heimische Leitindex abwärts, während sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. Der Dow kommt am Montag kaum vom Fleck. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

