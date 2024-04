Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start auf grünem Terrain

Am Mittwoch springt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,07 Prozent auf 17 726,55 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,407 Prozent auf 17 785,82 Punkte an der Kurstafel, nach 17 713,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 788,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 715,52 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 17 808,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 736,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 13 087,71 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 7,15 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lululemon Athletica (+ 2,01 Prozent auf 345,78 USD), Palo Alto Networks (+ 1,77 Prozent auf 279,90 USD), Charter A (+ 1,75 Prozent auf 262,09 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,66 Prozent auf 8,28 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,65 Prozent auf 158,57 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen ASML (-6,13 Prozent auf 917,00 USD), Autodesk (-6,13 Prozent auf 214,26 USD), Old Dominion Freight Line (-3,97 Prozent auf 211,73 USD), Applied Materials (-2,47 Prozent auf 204,30 USD) und Lam Research (-2,04 Prozent auf 943,55 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 1 916 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,891 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 5,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 8,65 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at