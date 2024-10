Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 18:01 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 17 963,14 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,241 Prozent auf 17 867,12 Punkte an der Kurstafel, nach 17 910,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 17 977,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 767,79 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,590 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17 713,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18 028,76 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 307,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 21,65 Prozent zu Buche. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ultralife Batteries (+ 8,77 Prozent auf 10,05 USD), CIENA (+ 6,75 Prozent auf 65,60 USD), Nissan Motor (+ 6,30 Prozent auf 2,87 USD), Ultra Clean (+ 5,07 Prozent auf 39,77 USD) und Microvision (+ 4,91 Prozent auf 1,18 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Resources Connection (-10,14 Prozent auf 8,51 USD), FreightCar America (-4,68 Prozent auf 10,79 USD), Timberland Bancorp (-3,17 Prozent auf 29,30 USD), Patterson Companies (-2,89 Prozent auf 20,47 USD) und Cutera (-2,77 Prozent auf 0,77 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 501 844 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at