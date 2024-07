Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,37 Prozent stärker bei 17 797,55 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,233 Prozent auf 17 773,90 Punkte an der Kurstafel, nach 17 732,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 657,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 799,23 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 735,02 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2024, den Wert von 16 396,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 787,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 20,53 Prozent nach oben. Bei 18 035,00 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Sify (+ 13,94 Prozent auf 0,52 USD), inTest (+ 5,67 Prozent auf 10,44 USD), Innodata (+ 5,12 Prozent auf 15,59 USD), Compugen (+ 4,76 Prozent auf 1,76 USD) und Computer Programs and Systems (+ 4,50 Prozent auf 10,45 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Ebix (-44,44 Prozent auf 0,05 USD), VOXX International A (-12,34 Prozent auf 2,77 USD), Lifetime Brands (-7,22 Prozent auf 7,97 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,13 Prozent auf 7,03 USD) und Grupo Financiero Galicia (-5,63 Prozent auf 28,84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 645 653 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,084 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

