Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 15 099,18 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,100 Prozent auf 15 089,66 Punkte an der Kurstafel, nach 15 074,57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 15 114,08 Punkte, das Tagestief hingegen 15 051,67 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,469 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.11.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 241,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.09.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 092,85 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 27.12.2022, den Stand von 10 353,23 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 45,37 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15 114,08 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 12,91 Prozent auf 0,54 USD), MicroStrategy (+ 11,06 Prozent auf 670,71 USD), USCorp (+ 6,67 Prozent auf 0,00 USD), Atrion (+ 3,71 Prozent auf 399,37 USD) und Nortech Systems (+ 3,17 Prozent auf 9,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Ebix (-32,16 Prozent auf 1,16 USD), Donegal Group B (-7,13 Prozent auf 13,02 USD), Evercel (-5,88 Prozent auf 0,80 USD), Geron (-5,63 Prozent auf 2,18 USD) und Big 5 Sporting Goods (-3,80 Prozent auf 6,33 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 17 042 655 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,727 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2023 weist die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. CRESUD-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 39,79 Prozent gelockt.

