NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel von 20 auf 21 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der neue Konzernchef Lip-Bu Tan habe zwar eine wichtige Entscheidung mit Blick auf die weitere Strategie des Chipherstellers getroffen, doch der Turnaround komme nur langsam voran, schrieb Harlan Sur in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Bruttomargen stünden unter Druck, und Vorzieheffekte wegen der US-Zölle brächten Risiken für das zweite Halbjahr mit sich./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 23:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 02:00 / EDT





