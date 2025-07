ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Intel nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der Chipkonzern habe mit dem Quartalsbericht und dem Ausblick ein wenig positiv überrascht, schrieb Timothy Arcuri in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das zweite Quartal sollte den Tiefpunkt für die Margen markieren. Zudem begrüße er die strategischen Aussagen der Amerikaner. Die Ergebnisstärke (EPS) lasse aber immer noch zu wünschen übrig./rob/gl/mis



