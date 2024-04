Zuversicht in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Das macht der NASDAQ 100 am Freitag.

Um 17:59 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,58 Prozent aufwärts auf 18 160,49 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,344 Prozent auf 17 940,28 Punkte an der Kurstafel, nach 17 878,78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 165,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 912,86 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,658 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.03.2024, den Wert von 17 897,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 16 305,98 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 12 967,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 9,77 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Constellation Energy (+ 3,90 Prozent auf 190,25 USD), Intuitive Surgical (+ 3,56 Prozent auf 392,42 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,50 Prozent auf 171,63 USD), Datadog A (+ 3,35 Prozent auf 124,76 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,31 Prozent auf 527,85 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Enphase Energy (-5,43 Prozent auf 114,22 USD), Tesla (-3,06 Prozent auf 165,88 USD), Intel (-2,50 Prozent auf 38,74 USD), Lucid (-1,70 Prozent auf 2,61 USD) und Warner Bros Discovery (-1,24 Prozent auf 8,34 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 13 267 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,884 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,86 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

