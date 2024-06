Zuversicht in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,42 Prozent stärker bei 8 040,12 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,463 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,471 Prozent höher bei 8 044,29 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 006,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 015,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 055,52 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,366 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 996,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, wurde der CAC 40 mit 7 954,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 209,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,76 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im CAC 40

Die stärksten Aktien im CAC 40 sind derzeit STMicroelectronics (+ 2,21 Prozent auf 41,15 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,44 Prozent auf 762,75 EUR), Veolia Environnement (+ 1,36 Prozent auf 31,52 EUR), AXA (+ 1,26 Prozent auf 33,44 EUR) und BNP Paribas (+ 1,11 Prozent auf 66,93 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind hingegen Carrefour (-0,85 Prozent auf 14,90 EUR), Vivendi (-0,64 Prozent auf 10,09 EUR), Engie (ex GDF Suez) (-0,47 Prozent auf 15,44 EUR), Sanofi (-0,47 Prozent auf 90,40 EUR) und VINCI (-0,45 Prozent auf 113,00 EUR).

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Société Générale (Societe Generale)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 916 416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 365,741 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at