Zuversicht in Wien: ATX am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktuell legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag notiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,05 Prozent höher bei 3 318,49 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 113,039 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 316,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 316,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 329,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 306,62 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, betrug der ATX-Kurs 3 186,37 Punkte. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2023, den Stand von 3 179,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 207,50 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,03 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 0,80 Prozent auf 88,55 EUR), Andritz (+ 0,80 Prozent auf 50,70 EUR), BAWAG (+ 0,78) Prozent auf 48,80 EUR), Erste Group Bank (+ 0,32 Prozent auf 37,29 EUR) und Wienerberger (+ 0,30 Prozent auf 26,46 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,78 Prozent auf 40,20 EUR), Vienna Insurance (-1,34 Prozent auf 25,75 EUR), OMV (-0,76 Prozent auf 39,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,53 Prozent auf 112,20 EUR) und Raiffeisen (-0,39 Prozent auf 15,40 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 153 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 30,521 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,21 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at