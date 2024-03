Zuversicht in Wien: ATX legt schlussendlich zu

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,45 Prozent fester bei 3 499,40 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 111,041 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,087 Prozent schwächer bei 3 480,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 483,75 Punkten am Vortag.

Bei 3 476,66 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 507,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,60 Prozent nach oben. Der ATX stand vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 3 413,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 407,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, bewegte sich der ATX bei 3 183,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 507,84 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 3,82 Prozent auf 31,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,67 Prozent auf 17,52 EUR), Verbund (+ 1,80) Prozent auf 68,05 EUR), Wienerberger (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,07 Prozent auf 113,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Andritz (-0,91 Prozent auf 59,60 EUR), CA Immobilien (-0,63 Prozent auf 31,70 EUR), Erste Group Bank (-0,37 Prozent auf 40,24 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,89 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 545 106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 23,624 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at