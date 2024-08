Zuversicht in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Der ATX Prime bleibt auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent auf 1 851,63 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 1 849,33 Punkten, nach 1 849,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 847,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 852,30 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0,327 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.07.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 854,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.05.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 830,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 603,19 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,03 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 1,92 Prozent auf 7,45 EUR), PORR (+ 1,17 Prozent auf 13,82 EUR), STRABAG SE (+ 1,16 Prozent auf 39,15 EUR), OMV (+ 0,61 Prozent auf 39,60 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,49 Prozent auf 30,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Rosenbauer (-0,97 Prozent auf 40,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,94 Prozent auf 8,40 EUR), Telekom Austria (-0,80 Prozent auf 8,68 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,62 Prozent auf 32,25 EUR) und Andritz (-0,51 Prozent auf 59,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 17 034 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 26,699 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at