Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

In Wien war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Der ATX Prime schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 1 839,14 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,029 Prozent auf 1 836,11 Punkte an der Kurstafel, nach 1 836,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 822,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 841,92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,004 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 26.06.2024, mit 1 803,20 Punkten bewertet. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 1 779,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 630,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,30 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 5,67 Prozent auf 2,98 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,57 Prozent auf 19,16 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,40 Prozent auf 10,65 EUR), Palfinger (+ 3,14 Prozent auf 23,00 EUR) und Wienerberger (+ 2,81 Prozent auf 32,92 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Rosenbauer (-2,52 Prozent auf 34,80 EUR), ZUMTOBEL (-2,08 Prozent auf 5,66 EUR), DO (-2,04 Prozent auf 153,60 EUR), Vienna Insurance (-1,84 Prozent auf 29,30 EUR) und Andritz (-1,75 Prozent auf 56,25 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 1 484 937 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,560 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

