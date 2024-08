Zuversicht in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX

ATX-Handel am Morgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,15 Prozent stärker bei 3 671,86 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,135 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 666,29 Punkte an der Kurstafel, nach 3 666,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 662,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 672,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 671,84 Punkten gehandelt. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, bei 3 764,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 117,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,62 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 0,61 Prozent auf 48,02 EUR), voestalpine (+ 0,47 Prozent auf 21,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,46 Prozent auf 17,36 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,20 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,33 Prozent auf 30,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Telekom Austria (-0,80 Prozent auf 8,68 EUR), DO (-0,68 Prozent auf 146,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,38 Prozent auf 103,60 EUR), OMV (-0,25 Prozent auf 39,30 EUR) und BAWAG (-0,15 Prozent auf 67,90 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,508 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,59 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

