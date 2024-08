Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Um 09:11 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,16 Prozent auf 1 974,62 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,244 Prozent auf 1 976,21 Punkte an der Kurstafel, nach 1 971,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 974,03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 976,65 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 2,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 984,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, lag der SLI bei 1 950,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wurde der SLI mit 1 732,64 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,97 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 1,15 Prozent auf 26,48 CHF), ams (+ 0,82 Prozent auf 1,11 CHF), Julius Bär (+ 0,79 Prozent auf 50,72 CHF), Sika (+ 0,58 Prozent auf 258,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,54 Prozent auf 259,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-1,98 Prozent auf 123,95 CHF), Geberit (-0,89 Prozent auf 514,00 CHF), SGS SA (-0,06 Prozent auf 93,62 CHF), Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 1 186,00 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 528,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 504 237 Aktien gehandelt. Mit 239,891 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,22 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,08 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at