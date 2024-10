Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Start zu

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 16 175,04 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,154 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 16 187,71 Punkte an der Kurstafel, nach 16 168,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 16 175,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 188,66 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,580 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, lag der SPI noch bei 15 905,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, bewegte sich der SPI bei 16 168,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 365,85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 11,02 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 557,98 Punkten. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 7,83 Prozent auf 2,48 CHF), Medartis (+ 2,38 Prozent auf 55,90 CHF), Givaudan (+ 1,77 Prozent auf 4 496,00 CHF), Leonteq (+ 1,62 Prozent auf 28,20 CHF) und Phoenix Mecano (+ 1,41 Prozent auf 431,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Relief Therapeutics (-10,69 Prozent auf 5,68 CHF), Evolva (-9,71 Prozent auf 0,80 CHF), GAM (-7,21 Prozent auf 0,16 CHF), Sika (-2,22 Prozent auf 255,20 CHF) und StarragTornos (-1,91 Prozent auf 41,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 273 572 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,994 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die CPH Group-Aktie mit 9,98 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

