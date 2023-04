Zwei Auszeichnungen für Guidewire bei den XCelent Awards von Celent und "Luminary"-Auszeichnung für Richtlinienverwaltung in EMEA

Guidewire (NYSE: GWRE) gab bekannt, dass sein PolicyCenter in zwei Kategorien des Berichts von Celent "Policy Administration System Vendors: EMEA General Insurance, 2023 Edition" ausgezeichnet wurde.

Das PolicyCenter von Guidewire wurde von 18 Anbietern von Richtlinienverwaltungssystemen, die die Aufnahmekriterien von Celent erfüllten, in den Kategorien Funktionsumfang, und Kundenstamm und Support als herausragend eingestuft. Darüber hinaus wurde das PolicyCenter von Guidewire in der Technical Capability Matrix von Celent in den Kategorien fortschrittliche Technologie und Funktionsumfang von insgesamt 46 Systemen, die in den Bericht aufgenommen wurden, als "Luminary" eingestuft.

Der XCelent Functionality Award für die führende Lösung in der Kategorie Funktionsumfang basiert auf mehreren Kriterien: Kundenfeedback zu Merkmalen und Funktionen, Gesamtunterstützung von Komponenten und Merkmalen sowie Produktunterstützung und Produktionseinsatz.

Der XCelent Customer Base Award für die beste Lösung in der Kategorie Kundenstamm und Support wird anhand folgender Kriterien vergeben: Anzahl und Größe der Versicherer, die das System einsetzen, neu gewonnene Versicherungskunden in den letzten zwei Jahren, Anzahl der Länder, in denen das System implementiert ist, Kundenfeedback zur Implementierung und zu den Dienstleistungen nach der Implementierung sowie das Partnernetzwerk des Anbieters.

"Seit 2022 erfolgt die Produktkonfiguration im PolicyCenter ausschließlich in der Advanced Product Designer-Umgebung, sowohl für On-Premises- als auch für Cloud-Implementierungen", sagt Karun Arathil, Senior Analyst, EMEA, Celent und Mitautor des Berichts. "Für den Advanced Product Designer sind nur Fähigkeiten wie die eines Business-Analysten erforderlich; Kodierung oder Skripting sind nicht notwendig."

"Die Zahl der Versicherer, die es in einer privaten oder öffentlichen Cloud einsetzen, nimmt ebenfalls zu", so Arathil weiter. "Für die Integration von Cloud-Implementierungen des PolicyCenter mit internen oder externen Services bietet Guidewire ein Cloud Integration Framework."

"Wir fühlen uns geehrt, dass Celent die Stärke unserer Lösungen und den Erfolg unserer Kunden anerkennt", so Will McAllister, Managing Director, EMEA, Guidewire. "Ich bin der festen Überzeugung, dass Technologie eine entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, Versicherer bei der Bewältigung der unzähligen Herausforderungen und Chancen in einer sich schnell verändernden Landschaft zu unterstützen. Unsere Aufgabe bei Guidewire ist es, unsere Lösungen kontinuierlich zu verbessern, um die Innovations- und Wachstumsfähigkeit unserer Kunden in diesem anspruchsvollen Markt zu gewährleisten."

