FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Ausgabe einer Wandelanleihe durch Evonik ist am Dienstag im Aktienhandel nicht gut angekommen. Der Kurs fiel am Morgen um drei Prozent auf 17,855 Euro. Damit waren die Papiere der drittgrößte Verlierer im MDAX hinter GEA Group und TeamViewer. Die Erholung der vergangenen Wochen könnte damit vorerst beendet sein.

Ein Händler führte die Kursverluste auf die bei Wandelanleihen oftmals übliche Arbitrage zurück. Anleger kauften die Anleihen und bezahlten diese mit dem Verkauf von Aktien, in die der Convertible später gewandelt werden kann. Aus Sicht der Risikoposition stehe somit einer Long-Position in der Anleihe eine Short-Position in der Aktie gegenüber./bek/tih