Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 128,35 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,75 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zur Beschäftigungsentwicklung im Privatsektor bestätigten diese Erwartung. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten unerwartet. "Die Einstellung von Mitarbeitern verlief in letzter Zeit holprig, da Arbeitgeber mit zurückhaltenden Verbrauchern und einem unsicheren makroökonomischen Umfeld zu kämpfen hatten", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im November hingegen unerwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) legte weiter zu, während Volkswirte einen leichten Rückgang erwartet hatte.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde wiederholte zuletzt gemachte Aussagen. Sie erwarte, dass die Inflation weiter um das Ziel von zwei Prozent schwanken werde, sagte sie im Europäischen Parlament. Die Risiken für die Inflation seien ausgewogen. Die Unsicherheit bleibe jedoch hoch. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die EZB auf absehbare ihre Zinsen nicht verändern wird./jsl/mis

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.

