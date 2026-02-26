|
26.02.2026 17:30:38
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,69 Prozent.
Damit bewegen sich die Anleihekurse bereits den dritten Tag in Folge in engen Bahnen. Anleger blickten auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. So hat sich das Wachstum der breit gefassten Geldmenge M3 in der Region im Januar zwar stärker als erwartet beschleunigt. Insgesamt aber entwickele sich die monetäre Expansion weiterhin moderat, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Von der Entwicklung ließen sich weder Inflationssorgen noch Konjunktureuphorie ableiten.
Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Devisenmarkt kaum. Die von der Europäischen Kommission erhobene Wirtschaftsstimmung trübte sich im Februar unerwartet ein. Insbesondere die Stimmung im Dienstleistungssektor verschlechterte sich.
Ansonsten hat der Markt eine abwartende Haltung eingenommen. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen./jsl/he
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.